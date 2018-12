Glasvezelprobleem Ansen opgelost: 'Hier ben ik heel blij mee'

Jacqueline Bouwens uit Ansen krijgt binnenkort een glasvezelaansluiting van Westerveld op Glas. Ze is vanochtend door het bedrijf gebeld.

"Hier ben ik heel blij mee. Ik ben echt heel tevreden dat het nu geregeld is", aldus Bouwens.Bouwens woont in het grensgebied van de gemeentes De Wolden en Westerveld. Hierdoor heeft ze met twee glasvezelpartijen te maken. Die wezen naar elkaar wat betreft de aansluiting van de familie Bouwens, die officieel in de gemeente Westerveld woont. De overburen wonen tien meter verderop en behoren tot de gemeente De Wolden. Zij werden wel aangesloten.Bouwens deed gisteren haar verhaal bij RTV Drenthe. "Eerst zou Glasvezel De Wolden mij aansluiten. Ze hadden ook alles opgemeten, maar toen kreeg ik een brief dat ze mij niet aan mogen sluiten. Westerveld op Glas zou dat doen. Maar als ik me daarvoor wilde aanmelden via de site of via de telefoon lukte dat niet", aldus Bouwens.Rik Kuijer van Westerveld op Glas betreurt de gang van zaken. "Ik heb de notulen er nog op nagekeken. De afspraak was toch echt dat deze mensen zouden worden aangesloten door Glasvezel De Wolden, maar het maakt niet uit. Ik heb met onze investeerder gesproken en die wil iedereen in de gemeente aansluiten en dus ook mevrouw Bouwens", aldus Kuijer.De aansluiting gaat nu wel een stuk meer kosten. "Er moet nu een kabel komen van minstens een kilometer terwijl er al een kabel bij de buren ligt. Maar dat maakt niet uit. We gaan het regelen", aldus Kuijer.Directeur Gerhard Kippers van Glasvezel De Wolden geeft aan dat het ook de bedoeling was dat Westerveld op Glas de verbinding zou aansluiten. "Het is niet dat wij niet wilden, maar toen kwamen er twee glasvezelpartijen in Westerveld en dan is het onzin dat wij het zouden doen. Mocht het niet lukken, dan was er het idee dat wij het alsnog zouden doen. Onze kabels liggen immers voor de deur", vertelt Kippers.Desondanks wilde Westerveld op Glas de aansluiting volgens Kippers toch zelf regelen. Kippers: "Het is nu heel verwarrend, maar wij dachten dat iedereen daarvan op de hoogte was. We hebben ook keurig brieven bezorgd bij die mensen en ook bij de gemeente en de provincie. Maar goed, het is in ieder geval heel fijn dat het nu is opgelost."