Winkelcentrum Triade Assen deels afgesloten om kapot dak

Winkelcentrum Triade Assen kampt met een kapot dak. Een grote houten balk die een deel van de dakconstructie draagt, is doormidden gebroken.

Eén van de ingangen van het winkelcentrum is met ijzeren hekken afgezet, om te voorkomen dat winkelend publiek onder de balk door loopt. De kapotte balk is tijdelijk gefixeerd met een houten plaat.Het is niet het eerste bouwkundige probleem dat zich voordoet in het winkelcentrum. In juni is de gemeente al begonnen met herstelwerkzaamheden aan de parkeergarage bij het winkelcentrum. Die was tien jaar lang zo lek als een mandje. Voor kerst moeten die werkzaamheden klaar zijn.De gemeente is gevraagd om een reactie.