Drie maanden cel voor verduistering en diefstal Drie maanden cel voor verduistering en diefstal (foto: Pixabay)

Een 36-jarige Tunesiër moet van de politierechter in Assen drie maanden de cel in voor het verduisteren van een telefoon in Assen en het stelen van een portemonnee in Groningen.

Op 1 juli van dit jaar bleek de telefoon van een bezoekster van het TT Festival in Assen te zijn gestolen. Ze had via een speciaal programma haar telefoon aan haar laptop gekoppeld. Daar kwamen foto’s op binnen van de man.



Via een ‘track-en-tracesysteem’ bleek de telefoon op het asielzoekerscentrum in Assen te liggen. Medewerkers van het azc herkenden de man aan de hand van de foto’s. De man zegt de telefoon te hebben gevonden. De rechter vond diefstal dan ook niet bewezen, wel verduistering.



Een paar maanden eerder was de Tunesiër ook betrokken bij een diefstal van een portemonnee op de Grote Markt in Groningen. De politie was daar op dat moment bezig met een controle naar zakkenrollerij.



De portemonnee werd aangetroffen bij een andere man, die zei dat hij de portemonnee van de grond had gepakt op aanwijzing van de Tunesiër. Op camerabeelden is te zien dat hij iets onder een bank legt en de tweede man het daar wegpakt.