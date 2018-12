Prikactie Willeke Dost gaat dit weekend niet door

De aangekondigde zoekactie naar de vermiste Willeke Dost uit Koekange, op initiatief van twee amateurspeurders, gaat niet door.

De zogenoemde prikactie zou komende zaterdag worden gehouden. "De reden voor de afgelasting is dat de eerste analyse van grondradarbeelden hoopvol is", laten de initiatiefnemers weten. Daarom is meer onderzoek nodig.Bij een vorige zoektocht werden radarbeelden van een bepaalde plek in het weiland gemaakt, om te kijken of er iets onder de grond ligt. Vrijwilligers zouden zaterdag met 150 prikstokken het hele weiland doorzoeken, bij het huis waar Willeke met haar pleeggezin woonde.Tijdens een zoekactie van de amateurspeurders - afgelopen zaterdag - sloegen drie speurhonden afzonderlijk van elkaar op dezelfde plek aan. Er werd gezocht met honden van de stichting Signi Zoekhonden.De amateurspeurders willen nu bij nader inzien dat eerst de bevindingen van dat onderzoek worden besproken en onderzocht. Daarvoor zijn ze nog met deskundigen in gesprek.Op de plek waar de honden aansloegen, zochten politie en justitie eerder ook al. De plek ligt in het weiland bij de boerderij waar Willeke met haar pleegouders woonde. Er werd niets gevonden. De politie heeft al laten weten niet nog een keer op diezelfde plek te willen zoeken. Willeke Dost is sinds 1992 vermist.