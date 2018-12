Deel dit artikel:













Rijk betaalt mee aan beveiliging buslijn Ter Apel-Emmen Buschauffeurs zijn klaar met de problemen op lijn 73 (Foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

De overheid gaat minimaal zes maanden lang meebetalen aan de beveiliging van buslijn 73, tussen Ter Apel en Emmen. Asielzoekers uit het asielzoekerscentrum in Ter Apel zorgen in de bus voor ernstige overlast.

Dat heeft Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid in Ter Apel bekendgemaakt. Aanleiding is een gesprek van Harbers met de burgemeester van Westerwolde, ondernemers en inwoners uit Ter Apel en busmaatschappij Qbuzz over de overlastgevende asielzoekers.



Chauffeurs zijn boos

Buschauffeurs van Qbuzz zijn de asielzoekers meer dan zat. Ze dreigden haltes in de buurt van het asielzoekerscentrum te boycotten. Het zou vooral gaan om zogenaamde veiligelanders: asielzoekers uit relatief veilige landen als Albanië en Turkije. Volgens de buschauffeurs weigeren de veiligelanders te betalen en bedreigen ze chauffeurs en passagiers.



'Blijf aangifte doen'

Vanwege de problemen waren er al langer stewards aan boord van de bus. De staatssecretaris roept de inwoners van Ter Apel op altijd aangifte te doen van wetsovertredingen door veiligelanders. Dat is volgens hem uiteindelijk de enige manier om hen in de cel en daarna het land uit te krijgen.



Ook zegde hij toe volgend jaar terug te komen in het dorp om te kijken of de maatregel zin heeft gehad.