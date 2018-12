Balende ‘windboeren' denken na over nieuwe informatieavond

De initiatiefnemers van het windmolenpark in de Veenkoloniën beraden zich op een nieuwe informatiebijeenkomst voor inwoners van het gebied.

De voor donderdagavond geplande bijeenkomst werd afgeblazen, nadat Platform Storm op dezelfde locatie ook een avond wil organiseren.Een woordvoerder van het windpark Drentse Monden Oostermoer zegt dat de boeren ‘ontzettend balen’ van de ontstane situatie. Hij zegt dat Platform Storm de avond heeft gekaapt. De boeren besloten zelfstandig om de avond af te blazen, vanuit veiligheidsoverwegingen.De ‘windboeren' vinden het belangrijk om aan omwonenden uit te leggen wat er de komende tijd in het gebied gaat gebeuren. Of dat opnieuw in de vorm van een bijeenkomst gaat gebeuren, is nu onderwerp van gesprek. De boeren houden er dan rekening mee dat Platform Storm in dat geval opnieuw met een tegenactie komt. Om die reden wordt ook naar andere opties gekeken.Platform Storm laat weten dat hun bijeenkomst op 13 december bij Horecacentrum Spa in 2e Exloërmond hoe dan ook doorgaat. De avond is bedoeld om over gezondheidsrisico’s te praten, zo staat in een folder die in het gebied is verspreid.De actiegroep noemt het afblazen van de bijeenkomst van de boeren ‘lekker makkelijk’. “Ze hebben duidelijk geen zin om moeilijke vragen te beantwoorden. Ze knijpen er nu als een hond met de staart tussen de benen tussenuit”, zo staat in een vanochtend gestuurde persverklaring.Horecaondernemer Freddy Spa weet niet zo goed wat hij van de gang van zaken moet denken. “De boeren hebben de zaal geannuleerd. Gisteren belde Jan Nieboer van Platform Storm ons of zij de zaal kunnen gebruiken. Maar het is een beetje vaag, ik weet niet of ik extra personeel moet inhuren en hoe veel koffie ik moet zetten. Maar Platform heeft toegezegd de kosten te betalen. Ik ben ondernemer en zolang gebruikers zich netjes opstellen is iedereen welkom, ik voel me hierin geen partij."