Drie keer gepakt met drugs: cel- en werkstraf voor Emmense De vrouw had onder meer xtc bij zich in Stadskanaal (foto: archief RTV Drenthe)

Een 27-jarige vrouw uit Emmen is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en bijna negen maanden cel (acht voorwaardelijk) voor het bezit van harddrugs.

In januari kreeg de politie een melding dat er een man langs de A37 in de buurt van Zwinderen liep. Agenten zagen een auto aan de kant van de weg staan. Daarin zat de Emmense, die druk bezig was met opruimen. Ze vertelde dat zij en de man naar Zeist waren gereden om drugs te halen. De politie vond meerdere soorten harddrugs in de auto.



Twee keer eerder gepakt

Een paar weken later kwam de politie het duo na een melding weer tegen bij een voormalig bordeel in Emmen. Ook toen lagen er meerdere soorten drugs gevonden, onder meer GHB.



Eind november vorig jaar werd de vrouw ook al aangehouden in Stadskanaal. Daar veroorzaakte ze overlast in het winkelcentrum in Stadskanaal. De politie vond toen speed en xtc in haar tas.



In kliniek

“Ik kan me echt weinig van die tijd herinneren. Ik gebruikte toen zo veel", zei de Emmense in de rechtszaal. De vrouw wordt op dit moment aan haar verslaving behandeld in een kliniek in Almere. Dat gaat volgens haar goed.



De rechter vond niet dat de vrouw opnieuw de cel in moest. Het onvoorwaardelijke deel van haar celstraf - 25 dagen - is daarom gelijk aan het voorarrest. De acht maanden voorwaardelijke straf is een waarschuwing voor de toekomst.