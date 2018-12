Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ouderen uit heel Nederland genieten van Drentse gastvrijheid Eenzame ouderen genieten samen van een vakantie in Drenthe (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof) Aan alles is gedacht (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Honderd ouderen uit heel Nederland genieten deze week van een vakantie in Drenthe. Ze verblijven op RCN De Noordster in Dwingeloo.

Geschreven door Andries Ophof

Ze zijn aangemeld door verschillende kerkgemeenten in Nederland. "Het zijn veel ouderen die eenzaam zijn of van alles hebben meegemaakt", zegt parkmanager Elise Wildeboer van RCN De Noordster. Vaak zijn ze al jaren niet meer weggeweest. "Wij willen ze een onvergetelijke week bezorgen hier in Drenthe."



Moeilijke decembermaand

De decembermaand is voor deze groep een lastige maand. De feestdagen komen eraan, de avonden zijn lang en het is vooral een kwestie van binnen zijn. Recreatieketen RCN houdt elk jaar een week als deze. En elk jaar is het op een ander vakantiepark.



In Drenthe doen de ouderen mee aan excursies naar de schaapskooi in Dwingeloo, de radiotelescoop en een wandeling door het Dwingelderveld. En natuurlijk is er ook bingo.



Heel veel liefde

Hennie van Mourik uit Heteren in de Betuwe is een van de gasten. Ze is haar man en kind verloren. "Ik ben via de diaconie in Heteren hier gekomen. Ik voelde me eigenlijk een beetje bezwaard omdat zoveel andere ouderen er meer recht op hebben, maar ik kan niet anders zeggen dan dat het geweldig is. Met heel veel liefde."



Het is vooral een manier om even de zinnen te verzetten. Even aan andere dingen denken dan de eenzaamheid of het verlies van dierbaren. Durkje van Rijs en Anneke Bakker komen uit Wolvega. Ze vermaken zich prima. "We gaan vanmiddag wandelen", zo weet Van Rijs. "Dit is goed verzorgd en gezellig." Anneke Bakker geniet ook. "Dit heb ik nog nooit gedaan. Ik zag er een beetje tegenop. We kennen elkaar niet heel goed en zitten samen in een bungalow. Maar het gaat prima."



Onderbroeken uit het verleden

Een van de populaire activiteiten vandaag is de expositie van 'historisch' ondergoed van de vereniging Dwingels Eigen. Gebreid ondergoed, een borstrok en een speciaal exemplaar voor de iets gezettere boerin. Eén met een open voor- en achterkant, verstopt onder een aantal rokken. Of iemand hem wil passen? Er wordt gelachen, maar niemand steekt de vinger op.



Volgens parkmanager Elise Wildeboer van De Noordster zijn de reacties ook heel bijzonder. "Dat mij dit mag overkomen en dat ze met zoveel nieuwe mensen in contact komen. Dat waarderen ze."



Een waardevolle herinnering

Vrijdag is de laatste dag. Daarna gaan ze weer naar huis. Een ervaring rijker en even een moment om aan andere dingen te denken dan aan de eigen situatie. De Drentse schone lucht doet wonderen.