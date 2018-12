Nieuw onderzoek naar doodsoorzaak Duitse studente

Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de doodsoorzaak van studente Leonore Prothmann. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vanmiddag.

De Duitse studente (20) overleed 3 september, nadat ze was neergestoken in haar appartement aan de Hoofdstraat in Emmen. Medestudent en huisgenoot Michael N. wordt verdacht van moord. Hij zou haar die ochtend in de hals hebben gestoken.De verwondingen waren op zichzelf niet dodelijk, stelt de patholoog die het lichaam van Leonore onderzocht. Het slachtoffer is volgens de arts mogelijk door verstikking om het leven gekomen.Een andere mogelijkheid is dat de wond van Leonore een fatale hartritmestoornis teweeg heeft gebracht. "Een jonge vrouw overlijdt niet zomaar en van een erfelijke hartafwijking is niets gebleken", aldus de officier van justitie.Omdat er nog veel onduidelijkheid is, wil de rechtbank dat een andere patholoog onderzoek doet. Ook bepaalde de rechtbank dat de in Zimbabwe geboren student Michael N. (20) vast blijft zitten. Hij verscheen vanmiddag voor het eerst voor de rechter in Assen. Zijn advocaat Marieke Wormmeester had juist om vrijlating gevraagd, omdat er volgens haar te weinig bewijs is voor moord.Ook wil Wormmeester een politieagente als getuige horen, omdat er veel verschillen zitten tussen haar verklaringen en die van Michael N. Daar wil Wormmeester meer duidelijkheid over. De rechtbank besloot dat twee agenten als getuige worden gehoord.De verdachte belde zelf 112 na het steekincident. De jonge vrouw overleed later in het ziekenhuis. Haar dood had grote impact bij NHL Stenden , waar beide jongeren studeerden. De hogeschool hield na de gebeurtenis een herdenkingsbijeenkomst voor de studente.De zaak zou in februari inhoudelijk worden behandeld, maar de officier van justitie laat weten dat die datum niet haalbaar is. Wat de reconstructie , die vorige maand is gemaakt, heeft opgeleverd, is niet duidelijk.