Emmen steekt geld in buurtcultuurfonds Geld voor kunst en cultuur in Emmen (foto: Pixabay)

Inwoners van de gemeente Emmen kunnen vanaf volgend jaar subsidie krijgen als ze een goed idee hebben op het gebied van kunst en cultuur. Daarvoor is jaarlijks 50.000 euro beschikbaar.

Geschreven door Steven Stegen

Dat maakte wethouder Robert Kleine vanmiddag bekend. “Er gebeurt nu al heel veel in de wijken en dorpen en dat willen we graag nog verder ondersteunen. We merkten ook tijdens ons culturele jaar 2015/2016 dat er mooie dingen gebeurden, dat gevoel moet nu terug komen.”



Vier keer per jaar

De subsidie wordt vier keer per jaar verdeeld, om te voorkomen dat de hele pot gelijk aan het begin van het jaar wordt toegekend. De Kunstbeweging gaat aanvragers helpen en begeleiden bij de aanvraag.



'Alleen voor inwoners'

“Het is echt bedoeld voor de inwoners, niet voor verenigingen of stichtingen”, legt Greetje Kuipers van De Kunstbeweging uit. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan een project waarbij je foto’s van je wijk maakt, een gezamenlijk concert, een voorleesbank, je kunt echt van alles bedenken.”



Per idee is maximaal 4.000 euro beschikbaar, maar aanvragers moeten 20 procent van de kosten van een project zelf dragen of laten sponsoren.