Eis: 40 maanden celstraf voor steekpartij in Emmen

Tegen een 37-jarige Emmenaar eiste justitie veertig maanden cel (tien voorwaardelijk) voor een steekpartij in een huis aan de Laan van de Marel. De officier van justitie gaat uit van poging tot doodslag.

De steekpartij in het huis, dat bekend stond als drugspand, was het gevolg van een ruzie tussen de man en zijn huisgenoot. Ook die 23-jarige man stond terecht. De officier van justitie vroeg hem te ontslaan van rechtsvervolging. Dit betekent dat de man dan wel schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. De officier vindt namelijk dat er sprake is van zelfverdediging.Op 26 januari kwam er rond kwart over tien ’s avonds een melding binnen bij de politie over een steekpartij in de woning in de wijk Emmerhout. Daar waren op dat moment meerdere bewoners, onder wie de twee verdachten.De 23-jarige man zat op een stoel in de woonkamer en had een steekwond in zijn rug en nek. De oudste verdachte lag zwaargewond op zijn bed en was buiten bewustzijn. Hij had vier steekwonden, waaronder één in zijn zij.De verklaringen over wie er is begonnen en wat de precieze aanleiding voor het geweld was, lopen uiteen. Volgens de 23-jarige man, die inmiddels in Assen woont, is de vechtpartij begonnen omdat hij zijn fiets in het huis had gezet. Deze fiets zou door de 37-jarige man naar buiten zijn gegooid.De Emmenaar heeft een ander verhaal. Volgens hem begon het omdat zijn huisgenoten commentaar hadden op de luide muziek die hij draaide op zijn telefoon. Het Openbaar Ministerie gaat uit van de versie van de Assenaar, mede omdat agenten buiten een fiets hebben zien liggen.De Emmenaar zit inmiddels tien maanden in voorarrest. De man is eerder meerdere keren veroordeeld. Zo is hem ooit een ISD-maatregel opgelegd, een combinatie van cel en behandeling voor veelplegers.De rechtbank doet op 21 december uitspraak.