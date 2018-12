Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kunstwerken in Assen krijgen rode sjaaltjes omgehangen Met een sjaal moet Mannes de winter door (foto: Martijn Klungel/RTV Drenthe)

Bartje, Marskramer en ook stationshond Mannes zijn goed aangekleed deze winter. Leerlingen van de scholengemeenschap Vincent van Gogh zijn hier verantwoordelijk voor. Ze hebben rode sjaaltjes voor de beelden gemaakt.

Geschreven door Martijn Klungel

Vanochtend vroeg liepen de leerlingen met de sjaaltjes onder de arm door het centrum van Assen. Onder begeleiding van docent Karin Kingma hingen ze de sjaaltjes om de nekken van de standbeelden. Het zijn er in totaal 25.



CKV

De leerlingen hebben de sjaaltjes gemaakt voor het vak CKV. Het is de bedoeling dat de leerlingen zoveel mogelijk kunstwerken gaan ontdekken door er sjaaltjes omheen te hangen.. Bovendien reageert de school door middel van deze actie op de oproep van wethouder Gea Smith. Tijdens dierendag riep ze op om een sjaal voor Mannes te maken en hem op die manier door de winter te helpen.



Vertraging

Rond twee uur vanmiddag hing de sjaal om de stationshond. Dat had nog wel wat voeten in de aarde. De hoogwerker kwam een half uur later dan gepland en het duurde een tijdje voor hij gebruikt kon worden. Met anderhalf uur vertraging hing de 8 meter lange sjaal toch om de hals van Mannes