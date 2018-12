Nieuw zwembad Hoogeveen krijgt geen 50-meter wedstrijdbad

Het nieuwe zwembad van Hoogeveen krijgt geen 50-meter wedstrijdbad. De gemeente kiest voor een 25-meter bad met acht banen.

"Daarmee is het bad ook geschikt voor grote wedstrijden", zegt wethouder Edwin Slomp. Zwemvereniging ZPC had op de komst van het 50-meter wedstrijdbad aangedrongen.Het nieuwe zwembad krijgt drie baden, een wedstrijdbad, een iets kleiner bad voor groepsactiviteiten en een bad voor les- en recreatief zwemmen. Daarmee heeft het zwembad 300 vierkante meter meer zwemwater dan het huidige zwembad de Dolfijn.De plannen voor het zwembad worden 20 december voorgelegd aan de gemeenteraad.Of het zwembad gebouwd wordt, is nog onzeker. Het maakt deel uit van het nieuwe ijsbaan/zwembadcomplex waar de gemeente subsidie van de provincie voor heeft gekregen onder voorwaarde dat het op 31 december 2019 in gebruik is.De gemeente heeft al laten weten dat ze die deadline niet gaat halen.