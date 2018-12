Inwoonster Peize en Noordenveld kunnen strijdbijl om wateroverlast niet begraven

Al dik acht jaar staan Andrea de Gier uit Peize en de gemeente Noordenveld lijnrecht tegenover elkaar. En ook vandaag kwamen ze er samen niet uit in de rechtbank in Assen.

Het huis van Andrea de Gier uit Peize zit vol schimmel door vochtoverlast. Zij zegt dat dit komt door de bouw van nieuwbouwwijk De Lange Streeken II, waardoor het grondwaterpeil is gestegen. Volgens de gemeente is dat al jaren zo hoog.De rapporten spreken elkaar tegen en concreet bewijs van peilbuizen die de grondwaterstand op de plek van De Giers huis meten is er niet. Toch is de situatie voor haar klip en klaar. "Toen de gemeente de grond bouwrijp maakte voor de aanleg van de nieuwe woonwijk, stond er ineens water in mijn kruipruimte, kreeg ik vochtplekken en trok de houten vloer krom. In de periode daarvoor had ik nooit last."Een rapport van onafhankelijk onderzoeksbureau Tauw ondersteunt haar verhaal. De vrouw uit Peize stapte naar de gemeente Noordenveld, ondernam meerdere pogingen om met ze in gesprek te komen, maar voelde zich niet gehoord. "Het was niet mijn idee om een advocaat in de arm te nemen. De gemeente reageerde gewoon niet. Ik heb schikkingen aangeboden, ik ben in gesprek gebleven. Ik zit niet voor m'n plezier in de rechtbank", aldus De Gier."We hadden slagvaardiger kunnen zijn", erkent een ambtenaar van de gemeente Noordenveld in de rechtbank. Maar, voegt advocaat Rens Snel gauw toe, de gemeente Noordenveld deed twee keer een poging tot schikking. "Als je dat een schikking wilt noemen", reageert De Gier later desgevraagd. Want als de gemeente haar financieel tegemoet zou komen om het grondwaterpeil naar beneden te brengen, heeft ze alsnog duizenden euro's kosten om de keukenkastjes, kapotte tegeltjes en kromgetrokken vloer te vernieuwen. En dan moet de schimmel en zwamvorming nog verwijderd worden uit haar huis.Volgens een ambtenaar van Noordenveld is De Gier net 'rupsje nooitgenoeg'. Immers: de gemeente is niet aansprakelijk voor deze problematiek, aldus advocaat Snel "Het houdt een keer op. We hebben er wel wat voor over om dit proces te stoppen, maar we kunnen het niet maken jegens de rest van de omgeving om mevrouw De Gier tegemoet te komen, terwijl anderen de kosten voor drainage zelf moesten betalen."Een lastige en vooral technische zaak voor de rechtbank, die dan ook drie pogingen deed om de partijen toch nog nader tot elkaar te brengen. Maar de partijen staan 'te ver van elkaar af'. De rechtbank doet over zes weken uitspraak.