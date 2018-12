Deel dit artikel:













Daklozenopvang in Emmermeer stap dichterbij door subsidie gemeente Het pand waarin de opvang komt (foto: archief RTV Drenthe)

De komst van een opvang voor daklozen in de wijk Emmermeer in Emmen is een stap dichterbij gekomen. De gemeente is bereid om maximaal 750.000 euro te steken in de verbouw van het voormalige postsorteercentrum aan de Weerdingerstraat.

Geschreven door Steven Stegen





Het college van B en W heeft besloten om bij te dragen aan de verbouwing van het pand. “Er moet nog behoorlijk wat aan gebeuren”, zegt wethouder Robert Kleine. “Normaliter krijgt het Leger des Heils geen subsidie voor gebouwen, maar dat vinden we nu wel op z’n plaats. De organisatie zal ook zelf het nodige bijdragen om te verbouw te kunnen realiseren.”



'Past in bestemmingsplan'

Volgens Kleine is het de bedoeling om het gebouw in het voorjaar van 2020 in gebruik te kunnen nemen. "Het past binnen het bestemmingsplan. Wel moet er nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Daar kan beroep tegen worden aangetekend." Het Leger des Heils heeft het pand onlangs aangekocht om er daklozen te kunnen opvangen. Dat gebeurt nu nog in Nieuw-Amsterdam. Het plan zorgde voor onrust in Emmermeer.