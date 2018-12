Deel dit artikel:













Hoogeveen en De Wolden 2,5 uur in het donker [update] Het is donker in Alteveer (foto: persbureau Meter)

Een groot deel van de gemeenten Hoogeveen en De Wolden zat vanavond 2,5 uur lang zonder straatverlichting.

De meldingen kwamen onder meer uit Hoogeveen, Zuidwolde, Alteveer, De Wijk en Kerkenveld.



De oorzaak was een kapotte zender in de centrale aansturing van de verlichting, zegt een woordvoerder Enexis. Kort voor acht uur was de storing verholpen.



Aanvankelijk meldde de gemeente dat de verlichting overal handmatig zou moeten worden aangezet, wat nog uren zou gaan duren, maar het probleem bleek dus sneller opgelost dan gedacht.