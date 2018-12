OR-voorzitter Qbuzz: Het is één groot drama in de bus

"Ik heb niet gevraagd om geld, ik heb gevraagd om veiligheid. Ik ben heel blij dat de staatssecretaris heeft geluisterd." Dat zegt Jaap Franken, voorzitter van de ondernemingsraad (or) van Qbuzz.

Franken praatte vandaag namens zijn collega-buschauffeurs van lijn 73 met staatssecretaris Mark Harbers van Veiligheid en Justitie. Het onderwerp: de overlast die de zogenoemde 'veiligelanders' veroorzaken in de bus, die onder meer rijdt van Ter Apel naar Emmen.Staatssecretaris Harbers zegde toe dat het kabinet gaat meebetalen aan de beveiliging van de buslijn. Veiligelanders zijn asielzoekers uit landen waar geen oorlog is, zoals Marokko en Tunesië. Als zij asiel aanvragen, worden ze in Ter Apel geplaatst en doorlopen ze daar de asielprocedure. De groep veroorzaakt veel overlast, zowel in het dorp als in het openbaar vervoer.Hoeveel geld er komt en op welke manier de veiligheid verbeterd wordt, is nog niet duidelijk. Op dit moment rijden er beveiligers (stewards) mee in de bus. Die betaalt Qbuzz nu nog zelf. Het kabinet gaat meebetalen, maar er is meer nodig voor de verbetering van de situatie, zegt Franken. "Het is één groot drama in de bus. Chauffeurs die 's ochtends naar het werk gaan, kunnen thuis niet beloven dat ze zonder kleerscheuren thuiskomen."De or houdt vanavond een bijeenkomst met de betrokken buschauffeurs. Het gaat volgens Franken om zo'n tweehonderd collega's, die te maken hebben met veiligelanders. "Het is een groep van vijftig tot zestig mensen. Ze bedreigen mensen en reageren agressief. De chauffeurs willen voor de andere reizigers absoluut niet stoppen met rijden op het traject, maar een kleine groep maakt ze het leven zuur."