Pauperparadijs zes keer genomineerd voor Musical Award Het Pauperparadijs is zes keer genomineerd voor de Musical Awards (foto: archief RTV Drenthe)

Het Pauperparadijs is zes keer genomineerd voor de Musical Awards 2019. De Musical Awards zijn de belangrijkste prijzen op musicalgebied in Nederland.

Steyn de Leeuwe is genomineerd voor beste mannelijke hoofdrol. Verder is Tom de Ket genomineerd voor beste script en liedteksten, Lavalu voor de beste muziek, Michel de Voet voor beste decor, Arien de Vries voor beste kostuums en Lonneke van Leth voor de beste choreografie.



'Erkenning'

"Hartstikke leuk", zegt regisseur Tom de Ket. "Ik zie het als een erkenning. Eigenlijk is het hele artistieke team genomineerd en dat is heel fijn. We kregen natuurlijk ook veel waardering van het publiek voor wat we gemaakt hebben."



"En wat het bijzonder maakt is dat het ook nog ergens over gaat. Het Pauperparadijs gaat over onze vaderlandse geschiedenis en is nog steeds actueel. Bovendien is het een nieuw geschreven stuk."



90.000 bezoekers

De musical is gebaseerd op het gelijknamige boek van Suzanna Jansen. Meer dan 90.000 mensen zagen de voorstelling in 2016 en vorig jaar in Veenhuizen. Dit jaar was hij te zien in theater Carré in Amsterdam.



De prijswinnaars worden op 23 januari bekendgemaakt tijdens het Musical Awards Gala in de RAI in Amsterdam. Musical The Addams Family is met 11 nominaties het meest genomineerd.