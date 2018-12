Deel dit artikel:













Gestolen auto teruggevonden bij autohandelaar in Hoogeveen: cel- en werkstraf Straffen voor stelen auto's (foto: Pixabay)

Een gestolen auto in Meppel leidde de politie naar een autodief uit Litouwen en een autohandelaar in Hoogeveen. Die bleek vier gestolen auto’s in zijn zaak te hebben staan.

De politierechter in Assen veroordeelde de Litouwer tot een gevangenisstraf van vier maanden. De Hoogevener moet een werkstraf uitvoeren en kreeg daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.



Op 7 december vorig jaar werd er ’s nachts een auto van een oprit in Meppel gestolen. Deze Audi werd een paar uur later aangetroffen op een industrieterrein in Hoogeveen. Toen agenten kwamen aanrijden, zagen zij net een man met een rugtas weglopen. Deze man bleek een 43-jarige man uit Litouwen te zijn.



Uit zijn rugtas stak een schroevendraaier. In de tas werd meer inbrekerswerktuig aangetroffen, die later gebruikt bleken te zijn bij de diefstal van de auto. In de portemonnee van de man zat een briefje met het adres in Meppel.



Gestolen auto’s

Agenten zagen ook hoe de Audi door een autohandelaar naar binnen werd gereden. In de loods van de 33-jarige man uit Hoogeveen werden meer gestolen auto’s aangetroffen. Volgens de Hoogevener was hij eerder benaderd door een man die voor vijfhonderd euro auto’s kon leveren. “Ik mocht de onderdelen eruit halen, maar het chassis en de motor moesten terug. Toen ik ermee bezig was, had ik wel door dat het niet helemaal klopte”, verklaarde de man in de rechtbank. “Ik heb één keer contact gehad met de man, die auto’s erna zijn er gewoon neergezet.”



Pistool

In een kluis in het pand werden ook een pistool en een groot aantal patronen aangetroffen. De politierechter veroordeelde de man tot een werkstraf van 240 uur. Omdat de Hoogevener al 55 dagen in voorarrest heeft doorgebracht, moet hij daar nog 120 uur daadwerkelijk van uitvoeren. Daarnaast legde de rechter hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden op, met een proeftijd van 2 jaar.



Vrijspraak

Naast de Litouwer en de Hoogevener, stond ook een 38-jarige man uit Nieuweroord terecht. Hij was in het pand aanwezig op het moment dat de politie de loods binnenging. De man werd door de rechter vrijgesproken.