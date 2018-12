Deel dit artikel:













Eind goed, al goed voor Oranje handbaldames Opluchting bij Lois Abbingh na de zege tegen Duitsland (foto: Henk Seppen/ANP)

HANDBAL - Gisteren waren ze nog in mineur, maar 24 uur na de oorwassing tegen Noorwegen kunnen de Oranje handbaldames weer lachen. Na een 27-21 zege tegen Duitsland is het Nederlands team zeker van de halve finale op het Europees Kampioenschap in Frankrijk.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Vrijdag vervolgt het team met oud E&O-speelsters Lois Abbingh, Tess Wester, Martine Smeets en Merel Freriks het toernooi tegen wereldkampioen Frankrijk. Dat duel begint om 21.00 uur.



De andere halve finale wordt gespeeld tussen Roemenië en Rusland.



Na een moeizaam begin (0-2 achterstand) herstelde Oranje tegen de Oosterburen en werd een 5-2 voorsprong gepakt. Die voorsprong gaf Nederland tot de rust niet meer weg, al had de ploeg van bondscoach Helle Thomsen wel het geluk dat Duitsland drie keer de paal raakte.



Kort na rust bracht Oranje het verschil naar vier en daarna vijf punten en dat bleef zo tot het laatste fluitsignaal. Dulfer en Polman werden de topscorers bij Nederland met zes treffers.