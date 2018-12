Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewonden bij aanrijding in Barger-Compascuum Het ongeluk gebeurde in het centrum van het dorp (foto: Van Oost Media) De auto's raakten zwaarbeschadigd (foto: Van Oost Media)

Bij een botsing op de kruising van de Postweg met het Verlengde Oosterdieo OZ in Barger-Compascuum zijn vanavond een man en een vrouw gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde kort voor tien uur in het centrum van het dorp. De oorzaak is nog niet bekend. De gewonden, die allebei alleen in hun auto zaten, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Over hun verwondingen is niks bekend.



Beide auto's raakten zwaarbeschadigd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.