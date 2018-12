Provinciale Staten Groningen: Voorlopig geen geld naar vliegveld

Geen sluitende begroting en vervanging van Nordica, dan ook geen geld naar Groningen Airport Eelde. Dat vindt de overgrote meerderheid van Provinciale Staten (PS) van Groningen.

De provincie Groningen had als aandeelhouder 13,8 miljoen uitgetrokken om in het vliegveld te investeren, maar dat plan moet volgens PS nu 'on hold' worden gezet, meldt RTV Noord Vorige week werd bekend dat het vliegveld volgens de huidige begroting afstevent op een tekort van 775.000 euro in 2019. De aandeelhouders (Drenthe, Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen) gingen met die begroting niet akkoord. Groningen Airport Eelde moet volgende week met een nieuwe begroting komen.De hoofdoorzaak van het dreigende gat in de begroting voor volgend jaar is de breuk met de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Nordica. Door het verlies van de vluchten naar München en Kopenhagen, die Nordica uitvoerde, verliest 'Eelde' zijn functie als toegangspoort naar de rest van de wereld.De aandeelhouders waren van plan miljoenen te investeren in het opknappen van de luchthaven, maar komen daar nu op terug. Het provinciebestuur van Groningen moet de portemonnee dichthouden, vindt PS. Coalitiepartij SP wijst naar de ondernemers: "Die zouden ook investeren in het routefonds, daar hebben we tot op heden weinig van vernomen", aldus Wolters.Provinciale Staten van Groningen is duidelijk: eerst moet het gat in de begroting worden gedicht en er perspectief zijn voor een opvolger van Nordica, pas daarna wordt er geld in het vliegveld gestoken.