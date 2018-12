Dartende dames: Jan Dekker gaat het zwaar krijgen tegen Lisa Ashton

Vrouwen die aan yoga doen? Of zumba? Of volleybal? Die zijn er volop. Maar een dartteam dat volledig uit vrouwen bestaat? Dat komt niet vaak voor. In Assen wel, bij Ons Café 6. Dit team wordt gevormd door zeven dartende dames. En die geloven allemaal dat Jan Dekker vanavond een zware avond tegemoet gaat tegen een van de twee vrouwen op het WK Darts: Lisa Ashton.

Lisa Ashton: viervoudig wereldkampioen



De dartwereld kent twee verschillende WK's. Moederbond BDO organiseert sinds jaar en dag in januari een apart wereldkampioenschap voor mannen en vrouwen, beter bekend als The Lakeside. Lisa Ashton wist daar in de afgelopen vijf jaar vier keer de wereldtitel te pakken. De concurrerende bond PDC, waar vrijwel alle topspelers als Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen en Garry Anderson spelen, heeft zijn eigen WK. Deze bond kent geen gescheiden format. De afgelopen jaren wisten geen vrouwen zich voor dit WK te plaatsen.

Dat vrouwen een steeds belangrijkere plek innemen in de sport is wel duidelijk. Aan het WK Darts van de PDC, dat vanavond begint, doen voor het eerst twee vrouwen mee. Uitgerekend Emmenaar Jan Dekker speelt de eerste wedstrijd tegen een van de dames.Volgens sommige dames van Ons Café 6 is Dekker kansloos. Ze volgen de sport op de voet en darten zelf wekelijks hun eigen wedstrijden. Speelster Mirjam Regtop heeft geen voorkeur voor wie er wint: "Aan de ene kant zou het mooi zijn als er een vrouw wint, maar voor Nederland is het mooi als Jan Dekker wint."Patricia van der Molen voorziet ook een moeilijke avond voor de Drentse darter. "Ashton kan echt goed gooien. Bovendien denk ik dat Dekker veel last van zenuwen heeft, omdat hij moet gooien tegen een vrouw. Als hij achter komt te staan, dan gaat hij het echt moeilijk krijgen. Toch hoop ik dat hij wint."De dames spelen bijna alleen maar tegen herenteams. Ze merken dat niet alle mannen daar zo koel onder presteren. "Soms voelen mannen heel veel druk als ze tegen ons gooien. Ze willen dan per se niet verliezen. Dat gaat dan vaak maar net goed voor ze, maar laatst hebben we een keer gewonnen", vertelt Regtop. "Dekker gaat daar misschien ook wel last van krijgen", vult Van der Molen aan.