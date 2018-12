Brandbrief vakbonden moet voor doorbraak zorgen in ruzie metaalsector

De vakbonden FNV, CNV, De Unie en VHP2 laten maandag een brandbrief bezorgen bij circa achthonderd bedrijven in de metaalsector. Met deze stap willen ze een doorbraak forceren in hun ruzie met werkgeverskoepel FME, die ze een 'halsstarrige' en 'onverantwoordelijke' houding verwijten.

Dit schrijft het FD, dat de brief in handen heeft.De metaalsector gaat al maanden gebukt onder stakingen, maar volgens de bonden maakt FME geen enkele haast om tot een nieuwe cao te komen. In Drenthe legden onder meer werknemers van Fokker en Ardagh in Hoogeveen en Draka, VDL Wientjes, Rademakers en Resideo in Emmen het werk al neer. Een demonstratie in Hoogeveen, waarbij door demonstranten luchtbuksen werden gedragen, maakte veel tongen los.Onderhandelaar Petra Bolster van de FNV zegt in het FD dat het ongebruikelijk is dat bonden zich in een open brief rechtstreeks richten tot werkgevers. "Wij hebben dat nodig gevonden. De ontstane vertraging is schadelijk en onverantwoord."FME zegt dat het via de krant heeft moeten vernemen van de brief.