Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Pas op: het kan lokaal glad zijn Het kan lokaal glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten (foto: Persbureau Meter)

Let op als je vanochtend de deur uit gaat. Het kan lokaal glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten, waarschuwt het KNMI.

Het weerinstituut heeft in Drenthe code geel afgekondigd vanwege de kans op gladheid. Rond een uur of 10.00 zal dit achter de rug zijn.



Code geel geldt in alle Nederlandse provincies, met uitzondering van Groningen.