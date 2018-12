Kinderdagverblijven moeten op zoek naar alternatief voor verboden stint

De stint is niet veilig om personen mee te vervoeren. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) mag de elektrische bolderkar in de huidige vorm niet de weg op. Dat kan alleen als er een aantal aanpassingen aan de stint wordt gedaan.Van Nieuwenhuizen schakelde TNO in na een ongeluk met een stint in Oss waarbij op 20 september vier kinderen omkwamen. Uit een eerste onderzoek was al gebleken dat de kar 'potentiële veiligheidsrisico's' kende.Ook enkele Drentse kinderdagverblijven maakten gebruik van de stint. De afgelopen maanden moesten zij al op zoek naar alternatieve vervoersmiddelen, omdat de stint niet meer de weg op mocht.