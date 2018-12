Deel dit artikel:













Bijna 93.000 euro opgehaald met Samenloop voor Hoop in Coevorden Met de actie is bijna 93.000 euro opgehaald (foto: Samenloop voor Hoop/archief)

COEVORDEN - Met de actie Samenloop voor Hoop in Coevorden is 92.951,57 euro opgehaald.

SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette waarmee geld wordt opgehaald voor kankeronderzoek. Er werden tijdens de loop optredens gehouden en deelnemers verdienen geld met verschillende acties.



Het evenement werd al in september gehouden, maar sommige acties van deelnemers liepen langer door. Daardoor is nu pas het uiteindelijke bedrag bekend. Het geld wordt overgedragen aan KWF Kankerbestrijding. Zo'n duizend mensen deden mee aan de Samenloop voor Hoop in Coevorden.