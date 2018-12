Deel dit artikel:













Koninklijke onderscheiding voor inwoner Odoornerveen De heer Hoekman uit Odoornerveen kreeg een lintje (foto: archief RTV Drenthe)

Tijdens de ledenraadsvergadering van aardappelconcern Avebe kreeg J.W. Hoekman uit Odoornerveen vanavond een koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde in het nieuwe Innovatiecentrum van Avebe in Groningen.

Burgemeester Jan Seton heeft de bijbehorende versierselen opgespeld.



Hoekman is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hoekman wordt geroemd om zijn tomeloze inzet bij de ontwikkeling van Avebe, waar hij al ruim 25 jaar actief is. Ook is hij al die tijd akkerbouwer en lid van de coöperatie geweest.