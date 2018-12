Deel dit artikel:













​Is hond Lana gestolen? Hond Lana is sinds gisteren half 2 zoek (foto: Jorinde ter Heide)

Een noodkreet van Jorinde ter Heide uit Buinen: "Wie heeft Lana gezien?" Ter Heide vermoedt dat de witte herder is meegenomen in een zwarte auto met Belgisch kenteken. Er komt hulp van alle kanten om de hond weer boven water te krijgen.

Geschreven door Martijn Klungel

Diefstal is volgens de baas het meest voor de hand liggend: "Twee afzonderlijke tipgevers geven aan dat er een zwarte auto met Belgisch kenteken is gesignaleerd waar Lana mogelijk in zou zitten. In Exloo is deze auto gezien, maar ook in Borger rond half 2. De tijd van de verdwijning van Lana", legt Ter heide uit.



"Lana was achter het huis. Ze loopt daar altijd. Ik denk dat ze is weggelokt en dat ze toen is meegenomen", emotioneel vertelt Ter Heide over de verdwijning van de haar hond. "Ze is een open en sociale hond die zich makkelijk laat meelokken."



De hond is niet meer in de buurt denkt haar baasje: "Ze is niet het type hond dat zou weglopen. Ze is erg aanhankelijk. Als ik thuis kom, dan komt ze snel naar mij toe. Het is een ontzettend sociale hond."



Via Facebook deed Jorinde ter Heide gisteren een oproep. Deze is inmiddels al 3.800 keer gedeeld. Ook krijgt ze veel reacties. "Ik ben ermee overspoeld. Er zijn mensen die willen helpen met zoeken in de bossen en omgeving. Er is zelfs iemand die heeft aangeboden om een speurhond in te zetten."



Inmiddels heeft Ter Heide de politie ingelicht en heeft ze alle tips doorgegeven. Alle reacties op sociale media doen haar goed. "Maar ik voel me er wel emotioneel onder, omdat ik me vreselijk zorgen maak."