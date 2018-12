Deel dit artikel:













Brandweerwagen oefencentrum Wijster aangereden [update] Twee auto's botsten tegen de zijkant van de brandweerwagen (foto: Van Oost Media) De brandweerwagen had sirenes en zwaailichten aan toen de wagen werd geraakt (foto: Van Oost Media)

Een brandweerauto van het oefencentrum van de brandweer in Wijster is vanochtend aangereden in Groningen.

De brandweerwagen, die voor chauffeurstrainingen wordt ingezet, reed met zwaailichten en sirene door het rode licht op het Sontplein.



Op dat moment sprong het licht voor het verkeer van de zijkant op groen en twee auto's botsten tegen de wagen. Niemand raakte bij het ongeluk gewond.



Rijles

Volgens een woordvoerder van de brandweer kreeg de bestuurder van de brandweerwagen les toen het ongeluk gebeurde. Sinds ruim een jaar mogen brandweerlieden in opleiding ook een paar keer met sirenes en zwaailichten rijden als ze aan het lessen zijn. De zogenoemde tankautospuit is - net als een gewone lesauto - uitgerust met een extra stel pedalen. Op die manier kan de instructeur ingrijpen.