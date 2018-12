Deel dit artikel:













Zwemclub ZPC Hoogeveen stiekem best blij met kleiner wedstrijdbad Het nieuwe wedstrijdbad krijgt twee banen meer dan het huidige zwembad De Dolfijn (foto: RTV Drenthe)

Ze wilden een vijftig meter groot wedstrijdbad, maar kunnen nu best leven met een bad van 25 meter. "Dat wordt een volwaardig wedstrijdbad. We gaan er zoveel mogelijk proberen uit te halen", zegt voorzitter Robert Bliede van zwemvereniging ZPC Hoogeveen.

Gisteren besloot de gemeente voor een 25 meter-bad te kiezen. Volgens wethouder Erwin Slomp is het zwembad hiermee ook geschikt voor grote wedstrijden. De gemeenteraad moet hier later deze maand nog over beslissen.



Water bij de wijn

"Natuurlijk hadden we liever een vijftig meter-bad gehad", laat Bliede weten. "Maar we zijn vanaf het begin bij het proces betrokken. Verschillende partijen hebben daarbij verschillende belangen. Iedereen heeft water bij de wijn moeten doen. Als je als zwemvereniging moet inleveren, dan ga je al snel naar een kleiner bad."



Zwemclub gaat erop vooruit

Toch betekent de komst van een nieuw 25 meter-wedstrijdbad wel een grote vooruitgang voor ZPC Hoogeveen. "We hebben nu een bad met slechts zes banen, we krijgen er straks acht. Daarnaast komt er een ruimte die tijdens wedstrijden kan worden gebruikt voor het in- en uitzwemmen, komt er ruimte voor een tribune en krijgen we de mogelijkheid om tijdens wedstrijden tijdwaarneming in het bad te hangen", vertelt de voorzitter positief.



Het nieuwe zwembad moet het sterk verouderde zwembad De Dolfijn in Hoogeveen vervangen. Het gaat onderdeel uitmaken van het zwem- en ijsbaancomplex. Daarvoor heeft de gemeente vijf miljoen euro subsidie gekregen van de provincie, maar zij kan niet voldoen aan de voorwaarde dat de ijsbaan op 31 december volgend jaar in gebruik is. Daardoor zijn de plannen nog onzeker.