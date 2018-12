Eigenaar gedumpte boot bij Frederiksoord is gevonden

Staatsbosbeheer denkt te weten wie een vervallen zeilboot achterliet op een terrein naast de Vledder- en Wapserveense Aa bij Frederiksoord.

Boswachter Albert Henckel deed een oproep op Twitter om de eigenaar op te sporen. "Wie kent deze boot of weet wie hem heeft gedumpt?", vroeg hij.Uiteindelijk kwam iemand met een tip. "We moeten nu zeker weten dat hij de eigenaar is. Hij kan ook zeggen dat hij de boot heeft verkocht", vertelt de boswachter.Op Twitter zegt Henckel dat er 'passende maatregelen' worden genomen. Eerst moet nog duidelijk worden of de boot echt is gedumpt. "De eigenaar kan ook zeggen dat hij vast is komen te zitten in de modder en dat hij de boot later wil komen ophalen."[tweet: https://twitter.com/Bosw8erAlbert/status/1072920561460936707