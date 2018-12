Eigenaren van 150 caravans, auto's en andere voertuigen in Meppel gezocht

Van wie zijn de gestalde caravans in een loods aan de Paradijsweg in Meppel? Met die vraag zit de eigenaar van het pand, Maarten van Meerwijk van VME Holding.

Van Meerwijk verhuurde het pand aan een inwoner van Meppel. "Hij was al huurder van ons en wilde nog twee hallen. Maar hij betaalde de huur niet, reageerde niet op telefoontjes en tekende ook geen contracten. En de man is nu spoorloos verdwenen."En nu staan er in de hal 150 caravans, auto's, boten, aanhangers en campers. Maar wie de eigenaren zijn? "Ik heb geen idee", zo zegt Maarten van Meerwijk. Op de hal zelf hangt inmiddels een bord waarop eigenaren worden opgeroepen zich te melden. En op Facebook is een oproep geplaatst. "We worden nu platgebeld. Dus dat is mooi." Iedereen die belt krijgt via sms een berichtje waarin wordt opgeroepen om een e-mail te sturen."De huurder hebben we ook om de gegevens gevraagd van de voertuigen, maar die wilde hij niet geven." Volgens Van Meerwijk heeft de huurder wel van iedereen geld gekregen voor de stalling. "Hij is er met een bedrag van zo'n 40.000 euro vandoor. Er zijn ook mensen die een aanbetaling hebben gedaan, nog voordat hun voertuig een plek heeft gekregen in de stalling."Om de eigenaren tegemoet te komen, heeft Maarten van Meerwijk een oplossing. "We laten de voertuigen staan. Daarvoor moeten de eigenaren een bijdrage van vijftig euro betalen. Dat is voor de verzekering. Het kan niet anders."De eigenaar van de hallen is op zoek geweest naar de huurder. "We zijn bij hem thuis geweest, maar daar is hij niet. Hij is ondergedoken. We hebben hem op allerlei manieren benaderd. Hij moet de huur van de hallen nog betalen."RTV Drenthe heeft ook geprobeerd de huurder te bereiken, maar dat is niet gelukt.