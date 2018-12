Het Schultehuus in Diever biedt een venster op het verleden

Aan de brink, midden in Diever staat het Schultehuus, de vroegere ambtswoning van de bestuurder van Diever. Dit pand heeft een rijke geschiedenis en is om minimaal twee redenen een bezoek waard.

Het historische pand met bouwsporen uit de periode rond 1600 geeft een mooi beeld van een Drents woonhuis uit die tijd. Bovendien staat er midden in het huis een mammoet opgesteld, als onderdeel van het Oermuseum dat hier gevestigd is.Het Schultehuus is waarschijnlijk rond 1604 gebouwd, in de tijd van de Tachtigjarige oorlog tegen de Spanjaarden. "Nadat de Spanjaarden verdreven waren, is besloten om hier een schulte aan te wijzen. Dat was een ambtenaar, een burgemeester die de orde moest bewaren in de regio," legt Jermo Tappel van Stichting Het Drentse Landschap uit.De schulte had meerdere taken. Zo deed hij de rechtspraak, was hij notaris en had een rol in civiele procedures . De eerste schulte die hier woonde en die het huis ook gebouwd heeft, was Berend Kethel van Hackfort . Na hem hebben nog zes generaties van de familie Kethel de ambtswoning bewoond en het ambt van schulte uitgeoefend.In 1935 kocht Stichting Oud-Drenthe het toen in slechte staat verkerende pand. De stichting had als doel om cultuurhistorisch erfgoed te kopen en te beheren. Nadat de stichting in 2007 werd opgeheven, kwam het pand in bezit van Stichting Het Drentse Landschap . In het pand is een archeologisch museum gevestigd, het Oermuseum, dat laat zien wat zich duizenden jaren geleden in West-Drenthe afspeelde.Boven de voordeur is het wapen van Berend Kethel van Hackfort zichtbaar. En in de woning zijn allerlei details uit vroeger jaren zichtbaar. "Bij de restauratie ging men ervan uit dat het pand rond 1604 gebouwd is," vertelt Tappel. "De vensters zijn teruggebracht naar die periode. We noemen dit kruisvensters met bovenin glas in lood en onderin een raam, daar waar vroeger luiken zaten."Of het Schultehuus daadwerkelijk uit 1604 stamt is de vraag. Bepaalde delen van de plafondconstructie, de sleutelstukken, zijn vermoedelijk nog een stuk ouder. "Vandaag de dag weten we dat dergelijke sleutelstukken met sierlijk houtsnijwerk nog tweehonderd jaar ouder zijn, dus rond 1400. Hoe oud het pand dus daadwerkelijk is, is niet duidelijk," aldus Tappel.