Auto die in Stieltjeskanaal belandde blijkt gestolen

De auto die afgelopen nacht in het Stieltjeskanaal bij Zandpol belandde, is gestolen.

Er is nog geen aangifte gedaan, zegt de politie. Maar de eigenaar heeft al wel bewakingsbeelden op Facebook gezet . "Blijf met je poten van andermans spullen af. Zojuist hebben deze twee dieven onze Mercedes gejat en een paar kilometer verder in het Stieltjeskanaal gereden", is op Facebook te lezen.Een duikploeg heeft afgelopen nacht in het water gezocht naar mogelijke inzittenden. Voorbijgangers hadden de hulpdiensten gewaarschuwd, omdat ze de auto half uit het water zagen steken. De zoekactie in het water leverde niets op. De politie is nog aan het uitzoeken wie de bestuurder was en waar die nu is.