Chauffeurs blijven rijden op 'agressielijn' tussen Emmen en Ter Apel

Er is veel overlast in de bus van en naar Ter Apel (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

De buschauffeurs van lijn 73 tussen Ter Apel en Emmen blijven voorlopig rijden.

Dat is de uitkomst van een or-vergadering, waarbij zo'n zestig chauffeurs waren. De chauffeurs kwamen bijeen na het bezoek van staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid gisteren. Hij belooft minstens een half jaar mee te betalen aan beveiliging op de buslijn.Een groep zogenoemde veiligelanders uit het asielzoekerscentrum van Ter Apel gedraagt zich agressief in de bus."De collega's willen voorlopig doorgaan met rijden op de route. Je hebt ook een verantwoordelijkheid tegenover de andere passagiers. Maar er is ook een stukje gezonde scepsis, want de chauffeurs hebben al heel veel meegemaakt", vertelt or-voorzitter Jaap Franken.Het ministerie heeft niet alleen toegezegd mee te betalen aan de beveiligers in de bus. Er komen ook proeven, waarvoor de staatssecretaris de portemonnee trekt. Voor die proeven worden nog werkgroepen opgericht.