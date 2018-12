Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Falke mee met oefentrips Oranjemannen In januari stapt Falke met de nationale ploeg op het vliegtuig naar Noorwegen (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Tommie Falke (25) uit Emmen is door bondscoach Erlingur Richardsson opgeroepen om met de nationale ploeg mee te gaan naar twee oefentoernooien. In januari werken de Oranjemannen meerdere oefeninterlands af.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Op 2 januari stapt Tommie Falke met Nederland op het vliegtuig naar Noorwegen. In Noord-Europa oefent de hoekspeler van Hurry-Up - in voorbereiding op de EK-kwalificatieduels tegen Slovenië - in de kleuren van de nationale ploeg tegen het thuisland, IJsland en Brazilië.



René de Knegt

Aansluitend reist Oranje af naar Slowakije, waar geoefend wordt tegen opnieuw het thuisland en Roemenië. In april hervatten Falke en consorten de EK-kwalificatiereeks. Groepshoofd Slovenië is tweemaal de tegenstander.



De teamgenoot van de international uit Emmen René de Knegt behoorde nog wel tot de 28-koppige voorselectie, maar is afgevallen. In de herfst maakte de goalie van de Zwartemeerders zijn debuut voor de A-ploeg.



Callant Tongeren

Dit weekend komt Hurry-Up voor het laatst dit seizoen in actie. In eigen huis wordt het Belgische Callant Tongeren in de dertiende speelronde van de BENE-League ontvangen.