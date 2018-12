Onrust in Borger-Odoorn: gemeentesecretaris vertrekt

De onrust onder de ambtenaren van de gemeente Borger-Odoorn heeft ervoor gezorgd dat gemeentesecretaris Peter Post moet vertrekken.

Dat hebben Post en burgemeester Jan Seton de ambtenaren vanochtend laten weten.De tweehonderd ambtenaren van de gemeente Borger-Odoorn klagen over een hoge werkdruk. Daardoor komen zij er niet aan toe om brieven op tijd te beantwoorden. Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van dit jaar bovendien hoog met acht procent.Tijdens de behandeling van de begroting op 22 november pleitte Post ervoor dat er meer geld op tafel moet komen voor het ambtelijke apparaat. Hij wil dat er jaarlijks 600.000 euro bij komt en eenmalig een half miljoen. Volgens de secretaris is er jarenlang bezuinigd, zijn salarissen in nieuwe cao's gestegen, zijn er tien volledige banen verdwenen en er is sprake van een berg aan verlofuren die nog niet zijn opgenomen en daarmee op de balans drukken.Het verzoek van de gemeentesecretaris kwam voor de partijen in de gemeenteraad uit de lucht vallen. De VVD noemde het een overval, terwijl het voor het CDA niet duidelijk is waarom het al jaren kraakt en piept binnen de organisatie. Bovendien ontbrak volgens de partij een duidelijk plan met een financiële onderbouwing.