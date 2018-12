Op pad in de Drentse natuur: rondom Diever

Deze week neemt ROEG! een kijkje in het Schultehuus in Diever. Jermo Tappel van Stichting het Drentse Landschap laat je historische details zien in de voormalige ambtswoning uit 1604. Maar er is nog meer te doen in en rondom Diever.

Diever is een esdorp in het westen van Drenthe, gelegen nabij de grens met Friesland. De esdorpen op de Drentse zandgronden zijn in de Middeleeuwen ontstaan. Vaak hebben zij een brink. In vroeger tijden was dit een open ruimte aan de rand van het dorp waar het vee verzameld werd om naar de gemeenschappelijke weide te gaan.Tegenwoordig is de brink vaak een plein midden in het dorp. Zo ook in Diever. Het Schultehuus ligt aan de brink, maar ook het voormalige gemeentehuis en de Sint-Pancratiuskerk, een Romaanse kerk uit de twaalfde eeuw die gewijd is aan een van de vier ijsheiligen, Sint-Pancratius.De omgeving waar het huidige dorp Diever staat, wordt al duizenden jaren bewoond. Prehistorische bewoners van de Trechterbekercultuur bouwden hier een hunebed. In de jaren vijftig heeft de archeoloog Van Giffen dit hunebed gerestaureerd. Tegenwoordig zijn archeologen van mening dat hij iets te enthousiast te werk is gegaan, maar desondanks ligt het hunebed er bezienswaardig bij.Vanuit Diever ben je zo in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Deze fietsroute brengt je langs een aantal hoogtepunten in één van de grootste natuurgebieden van Nederland. Ook het Doldersummerveld is goed te bereiken vanuit Diever. Deze wandelroute loopt dwars door dit bijzondere heideveld.