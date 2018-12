Deel dit artikel:













Auto raakt van A37 ter hoogte van Wachtum Op de A37 raakte een auto van de weg (foto: Persbureau Meter) Op de A37, ter hoogte van Wachtum, raakte een auto van de weg (foto: Persbureau Meter) De bestuurder moest mee met de ambulance naar het ziekenhuis (foto: Persbureau Meter)

In een flauwe bocht op de A37 ter hoogte van Wachtum, is een auto van de weg geraakt. De bestuurder moest per ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden.

De auto raakte in de slip en raakte zodoende van de weg. De wagen eindigde op de kop in een greppel.