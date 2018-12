Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Militairen helpen veteranen met oorlogstrauma Militairen knappen de gebouwen van Thuisbasis Veteranen op (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Militairen ruimen bladeren op (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

De gebouwen en het terrein van Thuisbasis Veteranen in Eelde is vandaag opgeknapt door zo'n zestig militairen van onder andere 11 Herstelcompagnie uit Schaarsbergen.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Overal waar je kijkt is vandaag wel iemand aan het werk op het terrein van de instelling in Eelde. De medewerkers van de woonvorm voor veteranen met een oorlogstrauma zijn blij met de hulp. "Het was nodig", zegt begeleider Marijke Dekker. "De gebouwen hebben twee jaar leeg gestaan en er hebben krakers ingezeten."



Opknapbeurt

De militairen van de Luchtmobiele Brigade ruimen bladeren op, halen onkruid weg en snoeien struiken. Binnen worden alle deuren, kozijnen en muren van een nieuwe laag verf voorzien. "Het schijnt dat die mannen hier weinig financiële ondersteuning van de overheid krijgen", zegt sergeant Lucas. "Als we dan alsnog een handje kunnen meehelpen is dat natuurlijk hartstikke mooi."



'Fantastisch'

De bewoners zelf kunnen wel wat klusjes doen, maar een heel gebouw opknappen is voor de meesten te veel gevraagd. Ze zijn te druk met het verwerken van hun trauma's. Veteraan Michiel zit in een soort schuurtje waar een bar is ingericht. Hij voelt zich daar op zijn gemak, omdat het wat minder druk is: "Fantastisch dat ze dit doen. In een dag doen ze echt ontzettend veel werk."



Een goede daad verrichten is voor de compagnie uit Schaarsbergen een jaarlijks terugkerend ritueel. Het is goed voor de saamhorigheid, vindt commandant Peter Voermans: "Weer een drukke periode gehad even stilstaan, even weg uit onze werkomgeving. Iets goeds doen met elkaar."