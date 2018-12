Man (78) hoeft niet meer de cel in voor misbruik meisje

Een 78-jarige man uit Emmer-Compascuum is veroordeeld voor seksueel misbruik van een meisje van 7 jaar en het bezitten van een stroomstootwapen. De rechtbank legde hem dinsdag 360 dagen celstraf op, waarvan 316 voorwaardelijk.

Dat betekent dat hij niet meer de cel in hoeft, omdat hij het onvoorwaardelijke deel - 44 dagen - al in voorarrest heeft uitgezeten. Twee weken geleden eiste justitie nog 2,5 jaar cel tegen de man voor het misbruiken van twee 7-jarige meisjes die bij hem in de buurt woonden. Voor het misbruiken van de oudste van hen is te weinig bewijs, oordeelde de rechtbank.Het andere meisje heeft hij volgens de rechtbank tussen juli vorig jaar en april dit jaar twee keer betast. Dat heeft de man zelf ook bekend. Volgens het meisje is het veel vaker gebeurd.Lange tijd kwamen dagelijks veel jonge kinderen bij de bejaarde man over de vloer, omdat hij erom bekend stond dat ze bij hem altijd snoep en koekjes kregen. Volgens de officier van justitie gedroeg de man zich als een klassieke kinderlokker en was hij ' de nachtmerrie van elke ouder '. De officier vond dat er genoeg bewijs was voor het misbruik van beide meisjes.De rechtbank heeft bepaald dat hij tijdens zijn proeftijd van drie jaar niet meer in Emmer-Compascuum mag komen en geen contact met het slachtoffertje en haar ouders mag zoeken. Ook moet hij begeleid gaan wonen. De man woont nu tijdelijk in een daklozenopvang in Nieuw-Amsterdam. Nog meer celstraf vond de rechtbank ook te ver gaan vanwege zijn slechte gezondheid.Hij moet het jongste meisje bijna 1400 euro schadevergoeding betalen. Haar ouders hadden een claim van 7800 euro ingediend.