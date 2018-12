Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drentse gemeenten willen geen verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen Geen steun van Drentse gemeenten voor vuurwerkverbod (foto: Ilvy Njiokiktjien/ANP)

De meeste Drentse gemeenten zien niets in een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

De Onderzoekraad voor Veiligheid pleit voor zo'n verbod, omdat het vuurwerk jaarlijks leidt tot veel overlast en honderden gewonden. Alleen de gemeente Hoogeveen ziet een verbod wel zitten. Maar de gemeente neemt zelf geen maatregelen. "De overlast en schade in onze gemeente is niet zo groot dat wij maatregelen moeten treffen", aldus de gemeente in een reactie. Andere gemeenten delen die mening.



De gemeente Westerveld benadrukt dat je door goed overleg met betrokken groepen, zoals mensen die carbid schieten, onnodige overlast kunt voorkomen. Borger-Odoorn vindt het instellen van een verbod overigens helemaal geen taak voor de gemeente. "Dat doe je op landelijk niveau", aldus de gemeente. De gemeente Assen heeft niet meegedaan aan het onderzoek.



Landelijk gezien is er juist veel steun voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Uit de rondvraag van de NOS blijkt dat een op de drie gemeenten voorstander van is, 12 procent is tegen.