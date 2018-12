Deel dit artikel:













Video: ree jaagt een vos weg Bij het zien van de ree, trekt de vos zijn schouders in (foto: Tonnie Sterken)

Deze week hebben we een kranige ree en een schuchtere vos voor de camera. Op de beelden van Tonnie Sterken zien we een vos zitten op een burcht. De vos heeft een ree verderop in het oog en maakt zich klein. De ree heeft de vos ook gezien en... jaagt de vos weg.









Vorige week: twee overvliegende raven

Boswachter Evert Thomas zag twee raven overvliegen. Hij aarzelde niet en legde ze vast. "Het zijn echt vliegkunstenaars," aldus Thomas. "Ze laten zich als een soort kogel uit de lucht vallen en vervolgens schieten ze weer omhoog. Het zijn echt rare piassen."



"Dat vind ik zo mooi," zegt boswachter Pauline Arends, "dat zo'n ree, een reegeit in dit geval, haar vrouwtje staat en gewoon zegt wegwezen jij! Deze beelden laten goed zien dat een ree haar kalf prima kan beschermen en dat een vos, een jonge vos in dit geval, best schijterig kan zijn."