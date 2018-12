Zuiderschool Meppel toch in de race voor monumentenstatus

De gemeente Meppel gaat toch onderzoeken of de Zuiderschool een monument moet worden. De ChristenUnie en het Cuypersgenootschap vinden dit een goede eerste stap.

Maar als blijkt dat de Zuiderschool een monument moet worden heeft de gemeente een probleem met de projectontwikkelaar. Die heeft de sloopmelding al ingediend.Na een jaar lang wachten heeft het college van B en W van Meppel besloten om de procedure voor de beoordeling van de school om het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument op te starten. Daarmee is vanaf nu bescherming van kracht. Met andere worden: zo lang de monumentenprocedure loopt mag de Zuiderschool niet plat. Het gebouw hoeft in ieder geval geen provinciaal monument te worden, zo besloot de provincie onlangs.ChristenUnie-gemeenteraadslid Gert Stam is net als het Cuypersgenootschap blij dat de gemeente eindelijk actie onderneemt. Beide hadden aan de bel getrokken omdat zowel de provincie als de gemeente al een jaar lang geen antwoord gaven op de vraag of de school een monument moet worden of niet. Uiteindelijk stelde het Cuypersgenootschap hen in gebreke, en dat leidt nu tot actie.De Zuiderschool maakt deel uit van een complex met de oude HBS en een monumentale gymzaal. Vorig jaar verkocht de gemeente alle gebouwen aan projectontwikkelaar Schavast Schagen Groep. Toen was al duidelijk dat Schavast Schagen de gymzaal en de HBS wilde hergebruiken maar dat de Zuiderschool er af zou gaan voor nieuwbouwwoningen.Als het gebouw een monument wordt, dan gaat de woningbouw niet door. Volgens B en W van Meppel is het mogelijk dat de gemeente dan een schadeclaim aan de broek krijgt van de projectontwikkelaar. Schavast Schagen Schoep is om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd.