Kinderen steken handen uit de mouwen bij aanleg minibos in Meppel Kinderen planten bomen in het eerste tiny forest van Drenthe (foto: RTV Drenthe)

Het eerste tiny forest, of minibos, van Drenthe verrijst in Meppel, in de wijk Nieuwveense Landen. Samen met kinderen uit de wijk plantte IVN deze week de eerste bomen. Het doel is meer biodiversiteit in de stad creëren.





Aandacht voor de natuur

Het minibos zal voor meer planten en dieren in de omgeving zorgen. Maar er zit nog een andere gedachte achter het planten van dit tiny forest. "Als je kinderen de waarde van natuur laat ervaren en beleven, dan zijn ze eerder geneigd om daar in de toekomst ook aandacht voor te hebben," denkt Meijberg.



Boompjes worden bomen

Hij hoopt dat de kinderen zich het planten van dit bos herinneren als ze later groot zijn. En dat ze er dan nog eens gaan kijken en het hun kinderen ook bijbrengen. "Op die manier moeten we toch onze maatschappij een beetje vorm blijven geven," aldus Meijberg.



Aan de kinderen zal het niet liggen, er wordt ijverig geschept en geplant. Een van de deelnemers wenst haar boompje toe dat het "een goeie en een groene en een sterke boom wordt".



