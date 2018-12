Wat weten we van de brand bij de kerncentrale in Lingen?

Het is precies een week na de brand bij de kerncentrale in Lingen, net over de grens bij Coevorden.

In die week tijd is er een hoop gebeurd. Omwonenden maken zich zorgen. Vooral over de communicatie rond de brand zijn ze ontevreden. De Veiligheidsregio's Drenthe en Twente meldden niets over de brand, omdat er geen gevaar zou zijn.Landelijke, regionale en lokale politiek uiten ook hun zorgen . In Overijssel komt er zelfs een oefening voor een kernongeval . En door de recente gebeurtenissen kwam het vandaag zelfs tot een demonstratie van bezorgde burgers in Lingen Maar wat weten we tot nu toe van de brand? Het bedrijf achter de kerncentrale van Lingen, Advanced Nuclear Fuels (ANF), geeft antwoord op onze vragen.'s Avonds ontstond er een kleine brand in een laboratorium van het ANF. Het brandalarm ging af. De brand kon door onze bedrijfsbrandweer en de vrijwillige brandweer worden geblust. Er raakte niemand gewond en er was ook geen gevaar voor de omgeving. Er is meteen een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.Een zogenoemde vloeistofverdamper stond in brand. Die verdamper dient ervoor om niet brandbare vloeistoffen, die vrijkomen tijdens het werk in het laboratorium, te laten verdampen. De verdamper is zo'n twee meter hoog en drie meter breed. Toen de hulpdiensten aankwamen, was een stuk van zo'n veertig bij veertig centimeter verbrand.In de verdamper zaten tijdens de brand kleine hoeveelheden uranium (red: uranium is een radioactief metaal dat als brandstof in kernreactoren wordt gebruikt). Maar er zijn geen radioactieve stoffen vrijgekomen in de omgeving. Dit wordt ook bevestigd door metingen die zijn gedaan.De kerncentrale zelf ligt op ongeveer twee kilometer van het laboratorium waar de brand woedde. Het laboratorium zit in een gebouw waar splijtstof wordt gemaakt. Hoe dat werkt, zie je in het onderstaande filmpje van wetenschappelijk museum Museon in Den Haag.De oorzaak wordt nog onderzocht. Maar eigenaar ANF denkt op dit moment dat bijtende stoffen met elkaar in aanraking zijn gekomen, waardoor uiteindelijk brand is ontstaan. Het laboratorium heeft flinke rook- en roetschade opgelopen door de brand, net als aangrenzende ruimtes. ANF zegt mee te werken aan het onderzoek, dat nog loopt.