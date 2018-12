Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nieuwe tentoonstelling Nubië: 3.000 jaar geschiedenis uit een onverwachte regio Conservator Denise Doxey (foto: RTV Drenthe) Er zijn meer dan drieduizend objecten (foto: RTV Drenthe)

Na het terracottaleger en de tentoonstelling over Iran, is vanaf aankomende zondag de Nubische geschiedenis te bewonderen in het Drents Museum. De tentoonstelling is de tiende in de reeks over internationale archeologie.

Geschreven door Josien Feitsma

"Nubië is het machtige achterrijk van Egypte. De expositie laat het succes en de weelde van het tegenwoordige Soedan, dat wij de laatste 10 jaar vooral associëren met hongersnood en armoede, goed zien", vertelt Bastiaan Steffens, de nieuwe conservator van het Drents Museum. "We laten goed zien dat dat 3.000 jaar heel anders was."



Drieduizend objecten

Grote beeldhouwwerken van Nubische koningen of Goden, grote potten en vooral veel goud staat uitgestald in het Drents museum. "Nubië was voor een lange tijd vooral heel belangrijk vanwege al het goud dat er werd gevonden. Nubische goudsmeden behoren tot de top van de oudheid", legt Steffens uit.



Zo'n drieduizend objecten bij de tentoonstelling ondersteunen het welvarende verleden. De voorwerpen zijn afkomstig uit het Museum of Fine Arts in Boston. Denise Doxey is conservator bij het Amerikaanse museum: "We hopen met deze collectie te laten zien dat de geschiedenis van de farao's uit meer bestaat dan datgene wat we kennen uit Egypte."



Xenofobe Nubiërs

De Nubische geschiedenis is onder de mensen niet zo bekend als die van Egypte. Volgens Doxey komt dat doordat de Nubiërs geen geschriften bijhielden. "Alles wat we weten, weten we vanuit het Egyptische perspectief. Zij hielden namelijk wel beschrijvingen bij. Zij waren alleen erg xenofobisch en erg op zichzelf gericht, dus dat het Nubische rijk zo groot was werd pas veel later bij opgravingen ontdekt."



In de geschiedenis waren er meerdere machtsverschuivingen tussen Nubië en Egypte vertelt directeur Harry Tupan: "Wat bij ons voetbal Nederland tegen Duitsland is, dat was vroeger bij Soedan, Nubië tegen Egypte. Er was een permanente strijd tussen die twee landen op het gebied van macht maar ook op het gebied van cultuur."



Collectie op zolder

Bosten heeft de tweede grootste collectie van Nubië ter wereld. Toch lag de collectie de laatste jaren op zolder. Steffens: "Het is afkomstig uit één van de grootste musea ter wereld, maar het is een museum dat zó groot is dat ze het niet voor elkaar krijgen hun collecties altijd ten toon te stellen. Vanaf 2004 heeft deze collectie staan te verstoffen in het depot en het is daardoor heel erg lang voor niemand te zien geweest.



Zonde vindt Tupan, hij is blij met de komst van de expositie: "Niet alles is altijd even belangrijk of even bijzonder, maar we blijven zoeken en ik denk dat Nubië toch wel in het rijtje van de top thuishoort."



De expositie is vormgegeven in de stijl van het Nubische landschap: afgebrokkelde piramides. Tot 5 mei is de tentoonstelling nog te zien. Dan vliegen de 300 objecten weer terug naar Boston.