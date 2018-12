Miljoenenimpuls moet sfeer in centrum Exloo terugbrengen

De provincie Drenthe wil met 600.000 euro het centrum van Exloo sfeervoller maken. De gemeente Borger-Odoorn investeert de ander helft van het bedrag, waardoor het totaal op 1,2 miljoen komt. Een deel van het dorpshart werd in 2017 verwoest door een brand.

Hierbij werden de panden van destilleerderij Turv in de as gelegd. Eigenaar Matthieu Smakman kwam hierbij om het leven. De gemeente kocht het terrein van de destilleerderij op.Van het bedrag worden onder meer bestaande voorzieningen opgeknapt en wordt een nieuw dorpsplein aangelegd. Ook komt er een speelgedeelte voor kinderen en nieuwe gastenverblijven voor toeristen.Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) ziet het wel zitten. "Wij dragen graag bij aan initiatieven die door inwoners zelf zijn geïnitieerd. In Exloo hebben inwoners zich verenigd en samen vele uren gestoken in het bedenken van plannen voor hun dorpshart."Volgens wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn zorgt het geld voor een versnelling in het proces: "De brand sloeg een gat in het dorp, maar zorgde ook voor verbinding. Met dit geld kunnen de ideeën die de inwoners ontwikkeld hebben snel worden opgepakt."Bij bijeenkomsten, eerder dit jaar, gaven bewoners aan dat ze graag de sfeer in het centrum van Exloo terug willen.Als de Provinciale Staten de bijdrage goedkeurt, wordt er begin volgend jaar gestart met de plannen.