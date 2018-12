Hond Lana in goede gezondheid gevonden

Witte herder Lana is gevonden. Eerder dacht eigenaresse Jorinde ter Heide nog dat ze gestolen was.

De rashond lag onderin een zwembad, vlakbij haar huis. "Ze is helemaal nat, maar gelukkig is ze gezond en wel", vertelt de opgeluchte eigenaresse.Lana is gevonden door inzet van een speurhond. Die heeft het spoor van de rashond gevolgd en kwam uiteindelijk uit bij het zwembad.Via Facebook deed Ter Heide gisteren een oproep. Deze is inmiddels al 5.000 keer gedeeld. Veel vrijwilligers hebben geholpen met zoeken. "We hebben twee WhatsAppgroepen met in totaal ongeveer 50 vrijwilligers uit de buurt."Aan het einde van de middag had Ter Heide eigenlijk de hoop al opgegeven: "Ik denk dat ze al te ver weg is", vertelde ze. Dat Lana uiteindelijk toch gevonden is, is voor haar een blijde verrassing. Hoe en waarom de hond is weggelopen is voor Ter Heide nog een raadsel.